Переделать шапку сайта

Слав, спасибо тебе огромное, очень выручил. Пусть задание и получилось пустяковое, да и сумма ни о чем... Но факт, в том, что исполнитель понял суть того что я хочу. (а я сам не знал, что именно хочу, если честно). Сделано, быстро, качественно и без нареканий. Еще раз Благодарю. Удачи в делах и творчестве! Надеюсь, что еще поработаем :) С уважением, DanilaEjov