Сделать гармошку jquery на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок255 просмотров

Здравствуйте! Есть сайт на WP - нужно на одной странице организовать jquery гармошку http://anton.shevchuk.name/wp-demo/jquery-tutorials/accordion1.html вроде такой. Также пару кнопок на Главной нужно продублировать на внутренние.

http://anton.shevchuk.name/wp-demo/jquery-tutorials/animated-hover1.html на Главной сделать такую штуку.

Уважаемые исполнители! Подобные штуки необходимо вписать в дизайн!

HTMLjQueryWordPress
13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Паша прекрасно понял, что мне необходимо сделать и по прошествии короткого времени предоставил образец работы. После внесения небольших корректировок все установили на сайт. Приятный в общении человек и отзывчивый на просьбы.
Отличный работодатель. Выполнял для него небольшой заказ, который был сделан за один вечер оплата была получена тем же вечером что говорит само за себя.

Заявки фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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