Нужна верстка PSD макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок250 просмотров

Нужно сверстать не сложный PSD макет. в простые ХТМЛ файлики. Верстка нужна дивами.

Пишите ссылку на портфель и цену!(хотябы примерную или диапазон!)

13 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Хороший исполнитель, верстку сделал качественно кросбраузерность, валидность все отлично! Немного со сроками была заминка, НО сделал скидку хорошую, за то что сроки немного задержал. Буду обращаться и всем советую. Человек мастер своего дела и адекватно оценивает ситуацию!(+ предоплату не требовал за воздух как другие это делают, за что отдельно +) :)
Отличный заказчик! Четкое задание, грамотные ответы на все вопросы. Оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Антоном.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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