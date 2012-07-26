Нужна верстка PSD макета

Хороший исполнитель, верстку сделал качественно кросбраузерность, валидность все отлично! Немного со сроками была заминка, НО сделал скидку хорошую, за то что сроки немного задержал. Буду обращаться и всем советую. Человек мастер своего дела и адекватно оценивает ситуацию!(+ предоплату не требовал за воздух как другие это делают, за что отдельно +) :)