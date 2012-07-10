Нужна кроссбраузерная верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок210 просмотров

Два шаблона дизайна прикрепляю, за оба 20 wmr

срок 1 день

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13 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artemgk
Артем 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Artemgk
Артем 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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