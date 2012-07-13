Собрать jquery слайдер

На основе готовых текста, графики и ТЗ требуется оперативно (!) подготовить для интеграции на сайт (верстка + скрипты) слайдер. Слайдер должен быть аналогичен имеющемуся образцу, в нем нет ничего сложного и необычного - 4 кнопки, каждой соответствуют своя большая картинка и текст со ссылками + автопрокрутка с настраиваемым временем смены. Единственный важный момент - относительная срочность задачи, результат очень желателен сегодня-завтра.