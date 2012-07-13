Собрать jquery слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок152 просмотра

На основе готовых текста, графики и ТЗ требуется оперативно (!) подготовить для интеграции на сайт (верстка + скрипты) слайдер. Слайдер должен быть аналогичен имеющемуся образцу, в нем нет ничего сложного и необычного - 4 кнопки, каждой соответствуют своя большая картинка и текст со ссылками + автопрокрутка с настраиваемым временем смены. Единственный важный момент - относительная срочность задачи, результат очень желателен сегодня-завтра.

jQuery
13 лет назад
av2678880
Артём 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Благодарю за работу, все сделано четко в оговоренные сроки и в полном объеме, сотрудничеством очень доволен.
Заказчик - пример для подражания. Конкретный пожелания, оплата в срок, непонятные моменты сразу поясняет. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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