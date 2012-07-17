Сверстать 2 страницы

Пунктуальный, честный заказчик!!! чоткое ТЗ. общительный культурный человек моментальная оплата даже могу сказать мгновенная.. очень легко работать с таким человеком каторый ведет себя по дружески. отлично понимает в деле.. одним словом пунктуальный человек будем и дальше работать... Рекомендую всем !!!