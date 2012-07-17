Приветствую верстальщиков хорошо знающих WP (верстка легкой-средней сложности). Что нужно: Наверстать сайт и установить плагины. На сайте будут одинаковы для всех страниц: Шапка:) Верхнее меню без подпунктов. ...
Сверстать 2 страницы
Нужно сверстать 2 страницы для будущего сайта. Сайт будет делаться на 1С-Битрикс, поэтому если кто-то может сделать сразу шаблон под движок - естественно готов заплатить больше.
Прикладываю pdf со страницами, исполнителю передам PSD-макеты
Выбранный исполнитель
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