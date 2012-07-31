Создание сайта по готовому дизайну для WP

Приветствую верстальщиков хорошо знающих WP (верстка легкой-средней сложности).

Что нужно:

Наверстать сайт и установить плагины.

На сайте будут одинаковы для всех страниц:

Шапка:)

Верхнее меню без подпунктов.

Футер.

Центральная часть это страница (не запись, а страница) которых будет не более 10-ти и для каждой из них будет свое наполнение, они будут верстаться под общий дизайн и отличаться только контентом (расположением картинками и т.п.).

Далее, возможно, от вас потребуется установка доп. плагинов за отдельную стоимость.

Плачу 100$

Время 3 дня.

Если сделаете в сроки и без "запар" то еще +10%.