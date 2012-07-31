Создание сайта по готовому дизайну для WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок180 просмотров

Приветствую верстальщиков хорошо знающих WP (верстка легкой-средней сложности).

Что нужно:

Наверстать сайт и установить плагины.

На сайте будут одинаковы для всех страниц:

Шапка:)

Верхнее меню без подпунктов.

Футер.

Центральная часть это страница (не запись, а страница) которых будет не более 10-ти и для каждой из них будет свое наполнение, они будут верстаться под общий дизайн и отличаться только контентом (расположением картинками и т.п.).

Далее, возможно, от вас потребуется установка доп. плагинов за отдельную стоимость.

Плачу 100$

Время 3 дня.

Если сделаете в сроки и без "запар" то еще +10%.

WordPress
13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Очень приятный, ответственный и самое главное ЛЮБЯЩИЙ свою работу человек. Выполнил работу прекрасно! Сделав все. Кроме этого хочу отметить, что Тимур очень оnлично владеет правилами css и хорошо знает JS. Буду работать с Тимуром и подруги проектам!
Отличный заказчик! Точно и правильно поставлена задача. Работа сделана, оплата получена. Рекомендую! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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