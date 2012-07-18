rovesnik.dn.ua Донецк, Украина маленький клуб тайского бокса в центре Донецка в подвале Сайт движется на Вордпресс. Нужно создать на основе нарисованного дизайна шаблон. вот сам дизайн http://bit.ly/OUgEfa ...
Доработка сайта на WordPress
Требуется доработать сайт http://video-ucheba.ru в соответствии с ТЗ, расположенным по ссылке https://docs.google.com/document/d/1WWxlTmNuRzQiB7EBiugqJ5u8wdb8K9NIhglZfKwWseg/edit
Выбранный исполнитель
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