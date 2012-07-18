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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Остался очень доволен работой Дмитрия! Чувствуется, что человек профессионально знает WordPress. Довольно быстро разобрался с заданием и сделал то, что другие не смогли. Быстро вникал в суть задачи, предлагал наиболее оптимальные варианты решения. Очень внимательно относился к замечаниям, тут же оперативно вносил доработки, при чем по факту сделал гораздо больше, чем требовалось по ТЗ. В общем по вордпрессу крайне рекомендую Дмитрия!
Ответный отзыв
Адекватный, спокойный работодатель. Достаточно четко формулирует техническое задание, оперативно отвечает на возникающие вопросы. Оплата была произведена сразу после выполнения работ - четко в оговоренные сроки. Всем рекомендую.
Системы управления (CMS)
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