Остался очень доволен работой Дмитрия! Чувствуется, что человек профессионально знает WordPress. Довольно быстро разобрался с заданием и сделал то, что другие не смогли. Быстро вникал в суть задачи, предлагал наиболее оптимальные варианты решения. Очень внимательно относился к замечаниям, тут же оперативно вносил доработки, при чем по факту сделал гораздо больше, чем требовалось по ТЗ. В общем по вордпрессу крайне рекомендую Дмитрия!