Создание WP шаблона из готового дизайна в .PSD

Здравствуйте! Есть сайт на WP - нужно на одной странице организовать jquery гармошку http://anton.shevchuk.name/wp-demo/jquery-tutorials/accordion1.html вроде такой. Также пару кнопок на Главной нужно продублировать на внутренние. http://anton.shevchuk.name/wp-demo/jquery-tutorials/animated-hover1.html на Главной сделать такую штуку. ...