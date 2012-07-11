rovesnik.dn.ua Донецк, Украина маленький клуб тайского бокса в центре Донецка в подвале Сайт движется на Вордпресс. Нужно создать на основе нарисованного дизайна шаблон. вот сам дизайн http://bit.ly/OUgEfa ...
Каталог для сайта на Joomla
Каталог для сайта на Joomla
Нужно переделать каталог/сделать новый - на сайте camper-c.ru
функционал, рубрики, категории такие же.
Требуется лучший интерфейс, отсутствие глюков и простота модерации.
От вас - срок, цена, пример.
Заявки фрилансеров
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