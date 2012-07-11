Сверстать одну страницу

Требуется сверстать 1 страницу.

Так же на странице нужно будет вставить определенный код для вывода прайслиста и настроить корзину (если в чем то не будете справляться, смогу проконсультировать и напишу как все настроить).

Пример чего верстать http://pixs.ru/showimage/espnfarmin_5964567_5245875.png

+ нужно будет сделать вот такие доп. страницы к каждому дизайну

hommepharmacie.fr/d-testimonials.html

hommepharmacie.fr/d-faq.html

hommepharmacie.fr/d-contacts.html

Если меня цена устроит и ваша работа, постоянно буду пользоваться вашими услугами.

Так как есть, еще 4 дизайна для работы + 3 рисуется.