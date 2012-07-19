Cверстать/доработать шаблон для Джумлы 2.5

День добрый, нужно следующее.

Есть сайт на Джумле 2.5 : http://www.lavorofatto.it

К нему нужно сверстать/доработать шаблон для Джумлы 2.5

Сам шаблон в прил. Дизайн тоже в прил. (псд есть хороший - пришлю после утверждения на проект).

Т.е. дизайн, что в прил. натянуть на существующий шаблон, сохраняя все позиции модулей + добавить ещё одну позицию "Hoe het werkt" (она находится внизу перед футером).

Сколько? Сроки?