rovesnik.dn.ua Донецк, Украина маленький клуб тайского бокса в центре Донецка в подвале Сайт движется на Вордпресс. Нужно создать на основе нарисованного дизайна шаблон. вот сам дизайн http://bit.ly/OUgEfa ...
Сверстать макет
ТЗ: Сверстать макет из ПСД.
Необходима горизонтальная прокрутка по средствам скрола.
Так же необходимj безболезненно добавлять новый товар в каталог (хтмл).
***При нажатии на кнопку заказать появляется вспл. окно в котором при заполнении полей отправляется письмо на электронную почту.
В связи с тем что каталог получается достаточно длинный необходимо добавить кнопку в правой части экрана "Назад", которая перекинет пользователя к началу каталога. И будет всегда прижата к правой части экрана.
Пишите пожалуйста стоимость с Формой отправки (***) и без нее.
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