Сверстать макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок189 просмотров

ТЗ: Сверстать макет из ПСД.

Необходима горизонтальная прокрутка по средствам скрола.

Так же необходимj безболезненно добавлять новый товар в каталог (хтмл).

***При нажатии на кнопку заказать появляется вспл. окно в котором при заполнении полей отправляется письмо на электронную почту.

В связи с тем что каталог получается достаточно длинный необходимо добавить кнопку в правой части экрана "Назад", которая перекинет пользователя к началу каталога. И будет всегда прижата к правой части экрана.

Пишите пожалуйста стоимость с Формой отправки (***) и без нее.

13 лет назад
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34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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