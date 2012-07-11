ТЗ: Сверстать макет из ПСД.

Необходима горизонтальная прокрутка по средствам скрола.

Так же необходимj безболезненно добавлять новый товар в каталог (хтмл).

***При нажатии на кнопку заказать появляется вспл. окно в котором при заполнении полей отправляется письмо на электронную почту.

В связи с тем что каталог получается достаточно длинный необходимо добавить кнопку в правой части экрана "Назад", которая перекинет пользователя к началу каталога. И будет всегда прижата к правой части экрана.

Пишите пожалуйста стоимость с Формой отправки (***) и без нее.