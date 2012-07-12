rovesnik.dn.ua Донецк, Украина маленький клуб тайского бокса в центре Донецка в подвале Сайт движется на Вордпресс. Нужно создать на основе нарисованного дизайна шаблон. вот сам дизайн http://bit.ly/OUgEfa ...
Сверстать блочно три страницы под Битрикс
Собственно есть необходимость сверстать три странички сайта под битрикс (две получаются из первой путем незначительной модификации, не повлияющей на). Пишите стоимость данных работ. pdf с дизайнами: rusfolder.com/31597274 Ищем верстальщика-программиста на постоянное сотрудничество: 5-6 проектов в месяц стабильно.
Оплата 2000 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужно валидно сверстать страницы под движок ShopCMS 3.1.1, с натяжкой. Проэкт только для тех кто делал шаблоны для этого движка и делал их хорошо. Кто готов взяться, оставляйте заявки, пришлю макеты. На выполнение не ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
ТЗ: Сверстать макет из ПСД. Необходима горизонтальная прокрутка по средствам скрола. Так же необходимj безболезненно добавлять новый товар в каталог (хтмл). ***При нажатии на кнопку заказать появляется ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать тему под Drupal6 разработав макеты 3-х страниц: просто статья, список анонсов, страница профиля. Стиль должен быть строгий и благородный. Например как у apple.com, только цветовое решение другое - зелено-оранжевое. Тема д.б. фиксированной ширины ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать 1 страницу. Так же на странице нужно будет вставить определенный код для вывода прайслиста и настроить корзину (если в чем то не будете справляться, смогу проконсультировать и напишу как все настроить). ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужна верстка по готовому дизайну и последующая установка на UMI CMS. Бюджет 3 т.р.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Каталог для сайта на Joomla Нужно переделать каталог/сделать новый - на сайте camper-c.ru функционал, рубрики, категории такие же. Требуется лучший интерфейс, отсутствие глюков и простота модерации. От вас - ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужна верстка 5-и страниц. Необходимо с PSD макета сверстать валидно HTML+CSS страницы. Кросс-браузерно (ie 8+, opera, ff, safari, chrome). Срок до 3-х дней. Бюджет оговаривается лично. Пример главной страницы и ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется доработать сайт http://video-ucheba.ru в соответствии с ТЗ, расположенным по ссылке https://docs.google.com/document/d/1WWxlTmNuRzQiB7EBiugqJ5u8wdb8K9NIhglZfKwWseg/editHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Два шаблона дизайна прикрепляю, за оба 20 wmr срок 1 день Пишите в аськуHTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад