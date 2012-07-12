Нужно валидно сверстать страницы под движок ShopCMS 3.1.1, с натяжкой. Проэкт только для тех кто делал шаблоны для этого движка и делал их хорошо. Кто готов взяться, оставляйте заявки, пришлю макеты. На выполнение не ...
Одностраничный сайт + сопряжение с EcomTools
СРОЧНО!
Задачи проекта:
1) Создавать одностраничные сайты-страницы (можно в DreamWiever) - содержание страницы дается в Word файле
2) Подключить к сервису EcomTools (оплата заказов, партнерская программа - все готовое)
С уважением, Сергей Проценко.
Скайп: sp_origin; Тел.моб. +79139854832; почта: [email protected]
Ниже прикреплен образец одной из страниц захвата (текст)
Заявки фрилансеров
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