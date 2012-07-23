Из готового html-шаблона сделать много страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок215 просмотров

Есть сверстанный шаблон и вердовский документ из 50 страниц.

Нужно перенести контент в шаблон, разбивая на страницы в соответствии с сайт мепом.

Проставить ссылки в меню.

Не сложная работа для верстальщика, но требует внимателности и аккуратности. Тяп ляп приниматься не будет до тех пор пока не будет сделано качественно:

- структура и форматирование кода в шаблоне должны быть соблюдены.

- добавлять контент так, чтобы отлаженный шаблон не оказался поломанным в конце.

- если есть вопрос (любые вопросы) и не понятно куда именно положить кусок текста и так далее, то все подобные вопросы собираются и высылаются мне, я вам на них с удовольствием отвечу.

HTML
13 лет назад
mdteam
Мила 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lafaiet
36 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Катя - очень внимательна к деталям и ответственна! Буду сотрудничать с ней в дальнейшем!
Мила - очень ответственный и граммотный заказчик, подробное тз, всегда на связи. Настойчиво рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Lafaiet
36 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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