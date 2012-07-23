Из готового html-шаблона сделать много страниц

Есть сверстанный шаблон и вердовский документ из 50 страниц.

Нужно перенести контент в шаблон, разбивая на страницы в соответствии с сайт мепом.

Проставить ссылки в меню.

Не сложная работа для верстальщика, но требует внимателности и аккуратности. Тяп ляп приниматься не будет до тех пор пока не будет сделано качественно:

- структура и форматирование кода в шаблоне должны быть соблюдены.

- добавлять контент так, чтобы отлаженный шаблон не оказался поломанным в конце.

- если есть вопрос (любые вопросы) и не понятно куда именно положить кусок текста и так далее, то все подобные вопросы собираются и высылаются мне, я вам на них с удовольствием отвечу.