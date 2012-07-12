Нужно доверстать моменты сайта

Добрый вечер/ночь - нужно доверстать 2 момента на сайте WordPress.

А именно:

1. Прикрутить стандартный поиск к шаблону

2. Сделать вывод страницы категории со спойлерами:

Пример:

Категория Общество>В ней идут города (Екатеринбург, Москва и т.д) Нажав на город - открывается спойлер с событиями. Нажав ещё раз на город - спойлер закрывается.

Более подробно выбранному исполнителю.

Работа не пыльная кто в вёрстке шарит.

Оставляйте свои контактные данные. (Нужно сделать сегодня ночью)