Сверстать и настроить сайт на Wordpress

День добрый, нужно следующее. Есть сайт на Джумле 2.5 : http://www.lavorofatto.it К нему нужно сверстать/доработать шаблон для Джумлы 2.5 Сам шаблон в прил. Дизайн тоже в прил. (псд есть хороший - пришлю ...