Сверстать и настроить сайт на Wordpress

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок204 просмотра

11 типовых двенадцатиколоночных макетов по grid960 system, исходники предоставляю в формате PSD. Верстка адаптивная резина 100%. Настройка custom post.

На выходе верстка пиксель-в-пиксель с удобной админкой и коротеньким описанием пользования

WordPress
13 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней
Справился со сложным нагруженным проектом, рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Заказчик как всегда предоставил грамотное тз, в итоге, сдача проекта и расчет. Спасибо за работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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