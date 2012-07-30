Требуется сверстать 7 страничек. Шапка и подвал у всех (кроме одной) одинаковые. В дальнейшем верстка будет использоваться на сайте работающем на Друпал 7.

Требование: корректное отображение во всех основных браузерах (можно без IE 6) и айпаде.

Для IE6 нужно установить заглушку с предложением об обновлении или смене браузера.

Особенности: Исходники макетов в формате CDR.

Указывайте цены и сроки.