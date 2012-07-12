Есть нарисованный дизайн в .ai нужно сверстать его в html+css+javascript (по надобности) пример странички вкладываю всего страничек 13
Верстка внутренней страницы
Доброго времени суток, необходимо оперативно сверстать внутренюю старницу.
За подробностями в ЛС, задача срочная!
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