Верстка макета, создание WordPress шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок255 просмотров

Здравствуйте.

Необходима кроссбраузерная и валидная верстка о макета, с последующим созданием шаблона WP.

Корректное отображение в браузерах: Explorer 7 и выше, Opera 10 и выше, Firefox 8 и выше, Chrome

Всего 3 страницы. Для работы необходимы хорошие знания движка WordPress. Имеется текстовое ТЗ.

В заявках указывайте ваши цены и сроки.

WordPress
13 лет назад
Dlovar
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$85
4 дня
С Александром было приятно работать, помимо верстки так же писал необходимый код. Предлагал свои решения, реализовывал то чего не было в ТЗ, я ему очень благодарен, а главное успели в срок.
Дмитрий, с вами было приятно работать, и от сотрудничества получил только удовольствие! )) очень хорошо когда заказчик точно знает что хочет получить в итоге, а не додумывает на ходу! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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