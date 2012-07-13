Нужно сверстать и натянуть дизайн на Template CMS имеется psd файл, оплата 500 - 1000 руб яндекс.. нужно сегодня! скайп: boximus7
Вёрстка сайта окон с калькуляторами
Требуется вёрстка сайта:
главная
новости+ подробная
акции + подробная
страница выбора типа товара
калькулятор (выезжающюю карусель , скрол выбор ширины и высоты окна)
Пишите сроки и стоимость.
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