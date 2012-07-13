Приватный проект для Дубинского Алексея

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки155 просмотров

Верстка сайта для благотворительного фонда

13 лет назад
impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hfts_rider
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил быстро и в поставленные сроки. Рекомендую.
Рад был сотрудничать, оплатили вовремя.

Заявки фрилансеров

hfts_rider
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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