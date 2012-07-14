Очень срочно сверстать шаблон для Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки165 просмотров

Есть макет PSD. Нужно из него сделать шаблон для Joomla 2.5.

Макет довольно несложный, его предоставлю исполнителю.

Закончить надо уже сегодня ).

По возможности поддержка IE6.

Если не уверены что сможете сделать сегодня. Не пишите!!!

Исполнитель должен предоставить хотябы один из своих готовых шаблонов joomla.

Еще чуть не забыл.. бюджет довольно не большой...

Joomla
13 лет назад
VVebMaster
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks-pro
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа была срочной, и сделанна в нужные сроки, рекомендую. Если будет еще работа по joomla, то обращусь).
Четкая постановка задачи, и своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

aleks-pro
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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