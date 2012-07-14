Есть нарисованный дизайн в .ai нужно сверстать его в html+css+javascript (по надобности) пример странички вкладываю всего страничек 13
Очень срочно сверстать шаблон для Joomla
Есть макет PSD. Нужно из него сделать шаблон для Joomla 2.5.
Макет довольно несложный, его предоставлю исполнителю.
Закончить надо уже сегодня ).
По возможности поддержка IE6.
Если не уверены что сможете сделать сегодня. Не пишите!!!
Исполнитель должен предоставить хотябы один из своих готовых шаблонов joomla.
Еще чуть не забыл.. бюджет довольно не большой...
Выбранный исполнитель
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