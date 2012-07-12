Верстка (Insales)

Требуется доработать функционал интернет-магазина, а именно:

Есть интернет-магазин www . obuv-1 . ru

Функционал оформления заказа сделан с помощью всплывающего окна на JS; при клике на кнопке "купить" появляется вспл.окошко, с формой, которая отправляет все данные на почту. Необходимо добавить в форму выпадающий список с возможность выбора размера обуви. - т.е. просто строчка "Выберите размер" и там несколько значений "36, 37, 38 и т.д."

Это пункт номер раз.

Пункт номер два: В карточке товара, над кнопкой "купить" необходимо добавить div со строчкой текста. По сути - просто приписать "Все размеры имеются в наличии" над кнопкой "купить" в карточке товара.

Все. Работы от силы на 20 минут. Цена - пишите Вашу. Если что-то не очень понятно, объясню подробнее.

Расчет: qiwi, альфа_банк, я.деньги, webmoney (на выбор)