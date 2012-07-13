Приватный поект для sergeypodolsky

Сергей, большое спасибо вам за работу! Отличное качество исполнения и внимание к деталям. Хорошо, когда можно расслабиться зная, что проект будет выполнен своевременно и на отлично! Рекомендую к сотрудничеству всем, кому нужны верстальщики с ровными руками. Сайт полностью соответствует макету, что меня, как дизайнера особенно порадовало. Учтены все мелочи!) Буду рекомендовать клиентам и сама еще не раз обращусь :)