Приватный поект для sergeypodolsky

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Завершен1 заявка772 просмотра

Верстка сайта с натяжкой на CMS

13 лет назад
Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sergeypodolsky
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Сергей, большое спасибо вам за работу! Отличное качество исполнения и внимание к деталям. Хорошо, когда можно расслабиться зная, что проект будет выполнен своевременно и на отлично! Рекомендую к сотрудничеству всем, кому нужны верстальщики с ровными руками. Сайт полностью соответствует макету, что меня, как дизайнера особенно порадовало. Учтены все мелочи!) Буду рекомендовать клиентам и сама еще не раз обращусь :)
Серьезный и ответственный заказчик, отличный специалист в своей сфере. Четкие инструкции по техническому заданию и своевременная оплата проекта. Рекомендую к сотрудничеству как хорошего заказчика и Специалиста в WEB-дизайне.

Заявки фрилансеров

sergeypodolsky
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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