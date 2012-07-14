Добиться кроссбраузерности от сайта

На сайте 3 слайдера, ведут себя непредсказуемо в разных браузерах.

Варианты решения —

1) пофиксить под все, включая ИЕ7,

2) снести нафиг и поставить другие, кроссбраузерные,

3) спереть уже готовый со старого сайта, поставить на новый, пофиксить кроссбраузерность.Доступы в админку и хостинг есть.

Предпочтителен третий вариант.

Вопрос срочный, можно писать сразу в аську/скайп (ТОЛЬКО ПОСЛЕ добавления заявки).

ICQ: 1536351

Skype: seo-online.ru

С «давайте попробуем» связываться не хочу, больше суток пробовали. Хочу дать доступ, поставить задачу, получить результат, заплатить деньги, оставить добрый отзыв.

Очень желательно сегодня сделать.