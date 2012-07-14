Добиться кроссбраузерности от сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки172 просмотра

На сайте 3 слайдера, ведут себя непредсказуемо в разных браузерах.

Варианты решения —

1) пофиксить под все, включая ИЕ7,

2) снести нафиг и поставить другие, кроссбраузерные,

3) спереть уже готовый со старого сайта, поставить на новый, пофиксить кроссбраузерность.Доступы в админку и хостинг есть.

Предпочтителен третий вариант.

Вопрос срочный, можно писать сразу в аську/скайп (ТОЛЬКО ПОСЛЕ добавления заявки).

ICQ: 1536351

Skype: seo-online.ru

С «давайте попробуем» связываться не хочу, больше суток пробовали. Хочу дать доступ, поставить задачу, получить результат, заплатить деньги, оставить добрый отзыв.

Очень желательно сегодня сделать.

13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$60
1 день
Игорь, большое человеческое спасибо! В очень сжатые сроки все сделали, сайт приобрел человеческое лицо даже в ИЕ))) Желаю много интересных во всех смыслах проектов, полагаю, работаем не в последний раз.
Отличный заказчик! Постоянно онлайн, рекомендую!

Заявки фрилансеров

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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