Свестать страницы на сайте под modx

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Завершен5 заявок185 просмотров

Сайт test.itlan.com.ua

Необходимо сверстать две странички квартиры, и сама квартира.

Если договоримся по цене,то добавлю еще две.

MODX
13 лет назад
ItLan
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lancemanfv
Михаил 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$35
3 дня
Очень приятный исполнитель) буду работать с ним в будущем 100%
Заказчик всегда на связи, понимает, что у любого вопроса существует и техническая сторона, приятно работать.

Заявки фрилансеров

lancemanfv
Михаил 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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