Доделать jquery скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки166 просмотров

Здравствуйте!

Вот ссылка на jquery скрипт: http://html-css.info/2010/06/jquery-position-fixed/ , с его помощью можно создать плавающий блок. Скрипт работает, но есть одна проблема - если блок упирается в футер, то он отодвигает его вниз до бесконечности. Нужно сделать чтобы он не отодвигал футер. Оплата webmoney 10wmz, после проверки скрипта.

HTMLjQuery
13 лет назад
gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
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Отличный заказчик, простое, понятное задание и мгновенная оплата =) Рекомендую.

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SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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