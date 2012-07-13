DLE под конкретные нужды

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки125 просмотров

Требуется создать внутрикорпоративный портал на базе движка DLE.

Портал будет использоваться ТОЛЬКО для публикации текстовых документов компании для обучения сотрудников.

Сайт должен быть закрыт от индексации целиком, а также вся информация должна быть доступна только по логину и паролю (возможно работа в "режиме обслуживания" или просто установка соответствующих прав).

Кроме этого должно быть несколько администраторов, которые могут создавать аккаунты юзверей и сами устанавливать им права доступа к конкретным документам (статьям), а какие то запрещать для просмотра.

Также было бы здорово если будет встроенный форум и возможность отправления анонимных сообщений руководству компании (то есть даже если юзверь под своим логином, это не должно отображаться в письме руководству, так же как и его IP например).

DLE
13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров