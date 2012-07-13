Нужна верстка к 17-00 субботы. главная+интро+6 внутряков. Плачу 100 у.е. макеты во вложении.
DLE под конкретные нужды
Требуется создать внутрикорпоративный портал на базе движка DLE.
Портал будет использоваться ТОЛЬКО для публикации текстовых документов компании для обучения сотрудников.
Сайт должен быть закрыт от индексации целиком, а также вся информация должна быть доступна только по логину и паролю (возможно работа в "режиме обслуживания" или просто установка соответствующих прав).
Кроме этого должно быть несколько администраторов, которые могут создавать аккаунты юзверей и сами устанавливать им права доступа к конкретным документам (статьям), а какие то запрещать для просмотра.
Также было бы здорово если будет встроенный форум и возможность отправления анонимных сообщений руководству компании (то есть даже если юзверь под своим логином, это не должно отображаться в письме руководству, так же как и его IP например).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер ! Требуются спецы по joomla ! Т.е не стандартное программирование сайта и вёрстка . Дизайн будет .HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Верстка сайта с натяжкой на CMSЗавершен13 лет назад
Требуется вёрстка сайта: главная новости+ подробная акции + подробная страница выбора типа товара калькулятор (выезжающюю карусель , скрол выбор ширины и высоты окна) ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать и натянуть дизайн на Template CMS имеется psd файл, оплата 500 - 1000 руб яндекс.. нужно сегодня! скайп: boximus7HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется доработать функционал интернет-магазина, а именно: Есть интернет-магазин www . obuv-1 . ru Функционал оформления заказа сделан с помощью всплывающего окна на JS; при клике на кнопке "купить" появляется вспл.окошко, с формой, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Верстка сайта для благотворительного фондаЗавершен13 лет назад
- $50
Есть макет PSD. Нужно из него сделать шаблон для Joomla 2.5. Макет довольно несложный, его предоставлю исполнителю. Закончить надо уже сегодня ). По возможности поддержка IE6. Если не уверены что сможете ...Завершен13 лет назад
Необходимо в каталоге товаров сделать полный вывод краткого описания товара, сейчас обрезает и заканчивает троеточием, вот так ... Работа срочная, уточнить детали можно по скайпу. Размещайте заявку с ценой и сроком. ...Закрыт13 лет назад
внести правки в сайт http://dom-modi.by/ правок может быть много, предалагаю так делаете все выставляете счет я оплачиваю.HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад