Сделать тему для WordPress 3.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок179 просмотров

Сделать тему для WordPress 3. Она будет стоять здесь: bricosubasta.es/blog

Дизайн в прил.

Цена? Сроки?

С ув. Андрей

WordPress
13 лет назад
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Находился на связи, чётко планировал время. Был вежлив в моментах, когда я тупил :) Рекомендую.
Было приятно работать с Андреем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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