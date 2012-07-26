На сайте 3 слайдера, ведут себя непредсказуемо в разных браузерах. Варианты решения — 1) пофиксить под все, включая ИЕ7, 2) снести нафиг и поставить другие, кроссбраузерные, 3) спереть уже ...
Сделать тему для WordPress 3.
Сделать тему для WordPress 3. Она будет стоять здесь: bricosubasta.es/blog
Дизайн в прил.
Цена? Сроки?
С ув. Андрей
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