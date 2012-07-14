Нужно наложить дизайн сайта интернет-магазина на движок – Modx, можем рассмотреть Ваш вариант. Есть сайт, требуется разработать новый шаблон дизайна и добавить некоторые вещи (такие как поиск и новая выборка ...
Нужна HTM (5) & CSS(3) верстка для соц. сети.
Здравствуйте
Нужна HTML(5) & CSS(3) верстка.
Верстка для социальной сети.
+ Адаптировать под все браузеры (Modernizr).
Пожалуйста указывайте вашу цену и сроки выполнения работы.
Оплата после выполнения и принятия работы.
Подробно расскажу когда выберу фрилансера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть 2 файла PSD 2х страниц сайта. Это редизайн существующего сайта. Контент сайта НЕрезиновый резиновый по ширине — то есть верстать будет не трудно. Никаких canvas/webgl и даже градиентов не ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется установить код сапы на сайт с системой управления InstantCMS, не через модули. В сапе сайт должен успешно пройти проверку кода. Рассказать как установили код.Завершен13 лет назад
Есть сайт. Нужны правки по интерфейсам - блоки переставить местами, где-то какие-то элементы добавить. Сайт сделан на PHP, поэтому ищется человек, который: - разбирается в PHP - разбирается в HTML верстке ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Требуется верстка готовых PSD макетов в HTML с использованием JS. Всего 10 страниц (главная + 9 внутренних страниц). Все макеты как по содержанию, так и по структуре легкие ...Завершен13 лет назад
Сделать тему для WordPress 3. Она будет стоять здесь: bricosubasta.es/blog Дизайн в прил. Цена? Сроки? С ув. АндрейЗавершен13 лет назад
На сайте 3 слайдера, ведут себя непредсказуемо в разных браузерах. Варианты решения — 1) пофиксить под все, включая ИЕ7, 2) снести нафиг и поставить другие, кроссбраузерные, 3) спереть уже ...Завершен13 лет назад
Сайт test.itlan.com.ua Необходимо сверстать две странички квартиры, и сама квартира. Если договоримся по цене,то добавлю еще две.Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Вот ссылка на jquery скрипт: http://html-css.info/2010/06/jquery-position-fixed/ , с его помощью можно создать плавающий блок. Скрипт работает, но есть одна проблема - если блок упирается в футер, то он отодвигает его вниз до бесконечности. ...Завершен13 лет назад
- $100
Требуется создать внутрикорпоративный портал на базе движка DLE. Портал будет использоваться ТОЛЬКО для публикации текстовых документов компании для обучения сотрудников. Сайт должен быть закрыт от индексации целиком, а также вся информация должна быть ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад