Установить код sape на InstantCMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки143 просмотра

Требуется установить код сапы на сайт с системой управления InstantCMS, не через модули.

В сапе сайт должен успешно пройти проверку кода.

Рассказать как установили код.

13 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо за быстро выполненную работу!
Ольга предоставила все материалы + была с юморком за что огроменный +. Советую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Nitrexkz
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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