Откорректировать сайт - дизайн, верстка

Есть сайт. Нужны правки по интерфейсам - блоки переставить местами, где-то какие-то элементы добавить.

Сайт сделан на PHP, поэтому ищется человек, который:

- разбирается в PHP

- разбирается в HTML верстке

- может добавить существующий дизайн новые элементы текстового типа (блоки с текстом).

Ищу ОДНОГО человека, который все это может делать.

Дам ТЗ и доступ по FTP, кто подходит. Задача на пару часов по интерфейсам и еще потом на пару часов по контенту