Порезать psd на css + html + js - 2 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок252 просмотра

Есть 2 файла PSD 2х страниц сайта. Это редизайн существующего сайта.

Контент сайта НЕрезиновый резиновый по ширине — то есть верстать будет не трудно.

Никаких canvas/webgl и даже градиентов не требуется.

Надо порезать все на html+css+js (jquery). Из js — это расхлопывание кусков с информацией и переключение табов.

Нужно чтобы css, уже используемый для контента на сайте, не сломался при использовании сделанного исполнителем css (ну то есть надо проверять что существующие правила не конфликтуют с новыми, а новые не затрагивают существующий контент).

Имена стилей — на английском (а не транслит русского).

Надо чтоб работало на MSIE6, FF 3.x, Chrome, Safari и последних операх.

Оплата вебмани или ядом.

Чуть позже запишем детальные аудиоинструкции от нашего веб-программера о том, как что на сайте должно работать.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
13 лет назад
vh213
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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