Требуется установить код сапы на сайт с системой управления InstantCMS, не через модули. В сапе сайт должен успешно пройти проверку кода. Рассказать как установили код.
Порезать psd на css + html + js - 2 страницы
Есть 2 файла PSD 2х страниц сайта. Это редизайн существующего сайта.
Контент сайта НЕрезиновый резиновый по ширине — то есть верстать будет не трудно.
Никаких canvas/webgl и даже градиентов не требуется.
Надо порезать все на html+css+js (jquery). Из js — это расхлопывание кусков с информацией и переключение табов.
Нужно чтобы css, уже используемый для контента на сайте, не сломался при использовании сделанного исполнителем css (ну то есть надо проверять что существующие правила не конфликтуют с новыми, а новые не затрагивают существующий контент).
Имена стилей — на английском (а не транслит русского).
Надо чтоб работало на MSIE6, FF 3.x, Chrome, Safari и последних операх.
Оплата вебмани или ядом.
Чуть позже запишем детальные аудиоинструкции от нашего веб-программера о том, как что на сайте должно работать.
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