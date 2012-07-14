Порезать psd на css + html + js - 2 страницы

Есть 2 файла PSD 2х страниц сайта. Это редизайн существующего сайта.

Контент сайта НЕрезиновый резиновый по ширине — то есть верстать будет не трудно.

Никаких canvas/webgl и даже градиентов не требуется.

Надо порезать все на html+css+js (jquery). Из js — это расхлопывание кусков с информацией и переключение табов.

Нужно чтобы css, уже используемый для контента на сайте, не сломался при использовании сделанного исполнителем css (ну то есть надо проверять что существующие правила не конфликтуют с новыми, а новые не затрагивают существующий контент).

Имена стилей — на английском (а не транслит русского).

Надо чтоб работало на MSIE6, FF 3.x, Chrome, Safari и последних операх.

Оплата вебмани или ядом.

Чуть позже запишем детальные аудиоинструкции от нашего веб-программера о том, как что на сайте должно работать.