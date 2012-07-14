Html-верстка шаблона DLE 9.6

есть красивый шаблон, хочу сделать tube сайт.. как ни пытался ничего не получилось.. работы в принципе не много для тех кто хорошо разбирается. пишите в личку или в аську о сумме договоримся.

на скриншоте можете посмотреть что получилось.. нужно чтобы вместо картинки было видео (картинка видео), так же нужно сделать чтобы видео выводились 4х4