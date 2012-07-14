Html-верстка шаблона DLE 9.6

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки133 просмотра

есть красивый шаблон, хочу сделать tube сайт.. как ни пытался ничего не получилось.. работы в принципе не много для тех кто хорошо разбирается. пишите в личку или в аську о сумме договоримся.

на скриншоте можете посмотреть что получилось.. нужно чтобы вместо картинки было видео (картинка видео), так же нужно сделать чтобы видео выводились 4х4

DLEHTML
13 лет назад
xxxlik
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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