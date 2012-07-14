Верстка

  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок263 просмотра

Нужен адекватный верстальщик

Есть готовый рабочий сайт, нужно немного переделать и сверстать изменение. Верстка кроссбраузерная валидная семантичная. Обсуждаю предварительно все ГОЛОСОМ!!! Для продуктивного результата - совместная работа через teamviewer или skype.

13 лет назад
yuaga
Юрий 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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