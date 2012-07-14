Натянуть верстку на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки111 просмотров

Есть сайт на самописной CMS (ничего сложного, даже без БД, шаблоны прямо в страницах).

От меня:

дамп сайта старого

Верстка сайта нового

Вы должны на локалке (на денвере) натянуть новый дизайн на старый сайт + настроить скрипт отправки через форму и добавить новые страницы с текстами.

Срок 1 день (вечер 16 числа).

Далее прислать мне архив сайта с уже новым дизайном.

Важно не менять тексты страниц, титлы и мета.

ОЧЕНЬ СРОЧНО.

13 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
1 день

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htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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