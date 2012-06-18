ash54.ru 1)Когда открывается страница сайта в opera не работает фмльтр и сами разделы. 2)Когда заходим в раздел накладки ,все разделы слева пропадают. И про зачеркивание цен: можно ли сделать зачеркивание ...
Звуковой редактор Flash
Есть звуковой редактор который нужно дополнить или переделать следующее:
Самое основное это нужно сделать быстрое построение волны, притом чтоб качество волны не ухудшалось, у нас есть файлы порядка 2-5 минут и волна строятся очень долго. Возможно, придется сделать чтоб волна загружалась не полностью, а первые 10 сек, остальное мы видим если прокручиваем ползунок.
В других программах волна строится по точкам, и тогда время загрузки не большое. То есть не нужно строить всё волну, а только определенные точки но при этом мы видим всю волну.
2) Нужно сделать стоп, плей более понятным, как в обычном проигрывателе.
4) Сделать два режима в секундах и минутах
Вот сам плеер http://webcometa.com/swf/
Исходники с комментариями есть.
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