Изменить постраничную навигацию

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

В компоненте Joomla 1.5, нужно изменить постраничную навигацию.

icq: 602693125

Joomla
13 лет назад
igoriborodin
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Ты так и не появился на связи. извини но я потратил на тебя свое время больше ждать не буду. уже 10 дней прошло.

Заявки фрилансеров

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад