Плагин для WP: вывод похожих статей

Нужно разработать плагин для вывода похожих статей в теле записи/страницы в указанном месте шаблона. CMS Wordpress

ГЛАВНОЕ:

При этом нужно, чтобы в качестве текстов ссылок, ведущих на похожие записи, выводились нужные ключевые слова случайным образом. Тексты для ключевых слов должны добавляться редактором при публикации записи/страницы, например, через дополнительные поля. Т.е. когда плагин срабатывает и определяет похожие записи для текущей страницы, он в качестве текста ссылки берет один из текстов, добавленных через произвольные поля. При этом при дальнейших загрузках страницы, если список похожих записей для нее не меняется, все время отображается выбранный в первый раз текст ссылки. Если текст ссылки не указан, берется название статьи. Все тексты ссылок похожих записей должны начинаться с большой буквы по умолчанию, даже если редактор ввел ключевое слово с маленькой буквы.

Можно доработать любой из имеющихся бесплатных плагинов похожих записей, главное - грамотно реализовать описанный выше функционал

Сроки: чем быстрее, тем лучше, начинаем работу сразу после контента. Общение через ICQ (684364)/Skype(disdain_ru) (при добавлении напишите, что с фриланса и название данного проекта).

В комментариях пишите цену, за которую готовы выполнить данную разработку.