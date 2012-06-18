сайт на modx evo, модуль шоп кипер. парсер написан, парсит, но не все. кто 100% компетентный и кто прям сейчас может кинутся в бой – отписывайте!
Плагин для WP: вывод похожих статей
Нужно разработать плагин для вывода похожих статей в теле записи/страницы в указанном месте шаблона. CMS Wordpress
ГЛАВНОЕ:
При этом нужно, чтобы в качестве текстов ссылок, ведущих на похожие записи, выводились нужные ключевые слова случайным образом. Тексты для ключевых слов должны добавляться редактором при публикации записи/страницы, например, через дополнительные поля. Т.е. когда плагин срабатывает и определяет похожие записи для текущей страницы, он в качестве текста ссылки берет один из текстов, добавленных через произвольные поля. При этом при дальнейших загрузках страницы, если список похожих записей для нее не меняется, все время отображается выбранный в первый раз текст ссылки. Если текст ссылки не указан, берется название статьи. Все тексты ссылок похожих записей должны начинаться с большой буквы по умолчанию, даже если редактор ввел ключевое слово с маленькой буквы.
Можно доработать любой из имеющихся бесплатных плагинов похожих записей, главное - грамотно реализовать описанный выше функционал
Сроки: чем быстрее, тем лучше, начинаем работу сразу после контента. Общение через ICQ (684364)/Skype(disdain_ru) (при добавлении напишите, что с фриланса и название данного проекта).
В комментариях пишите цену, за которую готовы выполнить данную разработку.
Заявки фрилансеров
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