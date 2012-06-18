Система мониторинга на основе Я. Карт и Open stree

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Закрыт3 заявки89 просмотров

Добрый день.

Требуется создать систему мониторинга автотранспорта.

Задачи.

1. Запись трека

2. Блокировка двигателя(передача запроса трекеру)

3. Универсальная система подключения трекеров (система для настройки изменения полей, на прием от трекера)

4. Универсальная система передачи команды на трекер (поле для записи команды которое передается на трекер)

5. Система расчета топлива на основе среднего расхода и км.

6. Отслеживание простоя автотранспорта

7. тревога по геозоне — выход за пределы гео зоны

8. тревога по питанию

10. тревога по датчикам (1 или 2)

На тревогу подключение смс биллинга

13 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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