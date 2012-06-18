Админ панель для сайта доставки

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Закрыт8 заявок138 просмотров

Задания, есть сайт доставки, нужна админка для пользователя, вот примерные скрины админки пользователя !

Можно админку и простенькую но примерно такого типа!

13 лет назад
andrewus6662012
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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