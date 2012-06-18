Аналог сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок277 просмотров

Добрый вечер !

Интересует создание аналога сайта таких как

genon.ru

akak.ru

kakprosto.ru

Сразу скажу посредникам не беспокоить !!!

Рассматриваю предложения с ценами !

От Вас цена за дизайн, цена за программирование, сроки и на каком движке будете реализовывать .

ТЗ по запросу .

13 лет назад
seregakote
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров