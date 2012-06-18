Требуется коррекция сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Сайт на Joomla 1.5. После обновления часть компонентов- аддонов к социалке глючит, сообщения не читаются. требуется коррекция.

Joomla
13 лет назад
sigourd
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров