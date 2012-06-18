Система приема платежей для bitcoin

Нужно сделать систему приема платежей для bitcoin (bitcoin.org).

Упроещнная версия bitspend.eu

Регистрация, создание списка товаров, генерация html-кнопки для вставки на сайт, процесс оплаты, архив транзакций, перевод денег на счет клиента.

В качестве исходников предоставляю mockup’ы всех страниц и подробное описание всех процессов со всеми техническими деталями.

Самые сложные части проекта:

1) генерация адресов для приема платежей при помощи json-rpc api

2) форма заказа товара, где клиент может указать количество и полный адрес доставки, включая страну

Интерфейс сайта на английском, но технического английского хватит - ошибки поправлю сам.

Строгих предпочтений фреймворкам нет - предлагайте варианты.

Язык на выбор: php, python, ruby

Хостинг предоставлю.

В виду отсутствия дизайна интерфейс нужно выполнить при помощи библиотеки bootstrap:

http://twitter.github.com/bootstrap/

В заявке обязательно укажите ориентировочные сроки и фреймворк, на котором собираетесь делать проект.