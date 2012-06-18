Добрый вечер ! Интересует создание аналога сайта таких как genon.ru akak.ru kakprosto.ru Сразу скажу посредникам не беспокоить !!! Рассматриваю предложения с ценами ! От Вас цена за ...
Система приема платежей для bitcoin
Нужно сделать систему приема платежей для bitcoin (bitcoin.org).
Упроещнная версия bitspend.eu
Регистрация, создание списка товаров, генерация html-кнопки для вставки на сайт, процесс оплаты, архив транзакций, перевод денег на счет клиента.
В качестве исходников предоставляю mockup’ы всех страниц и подробное описание всех процессов со всеми техническими деталями.
Самые сложные части проекта:
1) генерация адресов для приема платежей при помощи json-rpc api
2) форма заказа товара, где клиент может указать количество и полный адрес доставки, включая страну
Интерфейс сайта на английском, но технического английского хватит - ошибки поправлю сам.
Строгих предпочтений фреймворкам нет - предлагайте варианты.
Язык на выбор: php, python, ruby
Хостинг предоставлю.
В виду отсутствия дизайна интерфейс нужно выполнить при помощи библиотеки bootstrap:
http://twitter.github.com/bootstrap/
В заявке обязательно укажите ориентировочные сроки и фреймворк, на котором собираетесь делать проект.
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