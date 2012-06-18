Вытащить в файл значение поля name из php-файла.

Очень понравилось, как Владимир мгновенно выполнил работу. Еще больше понравилось то, как быстро он прислал заявку и ответил на мое обращение через ЛС, получил инфу и тут же выслал результат. Работа выполнена быстро, качественно и заказчик, то есть я:) доволен сотрудничеством. Уверен, что еще обращусь к нему при необходимости.