Вытащить в файл значение поля name из php-файла.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок154 просмотра

PHP-скрипт выводит файл примерно такого вида:

[0] => stdClass Object

(

[name] => Nike::111

[count] => 2259

)

[1] => stdClass Object

(

[name] => The North Face::610

[count] => 1345

)

[2] => stdClass Object

(

[name] => Lacoste::1196

[count] => 1307

)

...

Надо значение name без чисел импортировать в отдельный файл, чтобы разделителем была запятая.

Значений примерно 5000. Насколько я понимаю, работа на 5 минут:)

Оплата яндекс-деньги

PHP
13 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень понравилось, как Владимир мгновенно выполнил работу. Еще больше понравилось то, как быстро он прислал заявку и ответил на мое обращение через ЛС, получил инфу и тут же выслал результат. Работа выполнена быстро, качественно и заказчик, то есть я:) доволен сотрудничеством. Уверен, что еще обращусь к нему при необходимости.

Заявки фрилансеров

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Аналог сайта

    Добрый вечер ! Интересует создание аналога сайта таких как genon.ru akak.ru kakprosto.ru Сразу скажу посредникам не беспокоить !!! Рассматриваю предложения с ценами ! От Вас цена за ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать небольшой движок для сайта СЕО-услуг

    $150

    Описание общей картины работы системы управления сайтом. Команде оптимизаторов требуется свой сайт, а точнее группа сайтов продающих их услуги через различные виды рекламы в интернете. У сайта будет собственная система управления, с админкой, а ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести часть сайта в отдельный новый сайт.

    $50

    Перенести часть сайта в отдельный новый сайт. Есть сайт двух салонов платьев, нужно выделить один салон в отдельный сайт и добавить несколько пунктов. Дизайн простой, похожий на исходный сайт. Срок 2 дня. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проблема с URL

    Cайт www.posuda77.ru "проблема с URL" Движок - shopOs такая проблема в поисковике идет http://www.posuda77.ru/index.php/cat/409/ а на сайте http://www.posuda77.ru/Skovorodki-s-keramicheskim-pokrytiem.html Также выявить внутренние проблемы сайта, которые мешают раскрутки. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наладить работу парсера

    $50

    Необходимо найти неполадки по причине которых парсер некоторые подкатегории не парсит до конца (в логах ошибок нет, но результат парсер режет csv и не выдает все товары которые там должны быть, а только часть (обрезает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка скриптов WebAsyst

    $100

    Требуется грамотный и ответственный исполнитель для доработки скриптов webassyst (интернет-магазин) 1. при долгом отсутствии движения на странице выводить сообщение войдите снова спасибо 2. удалять из корзины товары которые перенесены в root 3. ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно доработать код SWFUpload

    Необходимо внедрить следующий код, который должен срабатывать при нажатие крестика удалить в верхнем правом угле. Все нужно реализовать в модуле SWFUpload, а именно вызов сделать через ajax, измения нужно сделать в handlers.js, index.php, после ...

    AJAXMySQLSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад