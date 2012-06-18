Описание общей картины работы системы управления сайтом. Команде оптимизаторов требуется свой сайт, а точнее группа сайтов продающих их услуги через различные виды рекламы в интернете. У сайта будет собственная система управления, с админкой, а ...
Помощь в избавлении от вирусов
сайт заразили вирусами и теперь еще поставили редирект - zooexchange.ru
сайт на смарти
кто может вычистить вирусы и редиректы и перенести чистый сайт на сервер?
редирект вы можете посмотреть на сайте - upakmir.ru и imcool.ru
эти сайты на ВП и с ними попроще должно быть они для примера
Выбранный исполнитель
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