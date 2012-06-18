Помощь в избавлении от вирусов

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Закрыт2 заявки103 просмотра

сайт заразили вирусами и теперь еще поставили редирект - zooexchange.ru

сайт на смарти

кто может вычистить вирусы и редиректы и перенести чистый сайт на сервер?

редирект вы можете посмотреть на сайте - upakmir.ru и imcool.ru

эти сайты на ВП и с ними попроще должно быть они для примера

13 лет назад
Seoaces
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13 лет назад

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mintessa
Марьяна 
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5 месяцев назад
13 лет назад
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mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад