Помощь в избавлении от вирусов

сайт заразили вирусами и теперь еще поставили редирект - zooexchange.ru

сайт на смарти

кто может вычистить вирусы и редиректы и перенести чистый сайт на сервер?

редирект вы можете посмотреть на сайте - upakmir.ru и imcool.ru

эти сайты на ВП и с ними попроще должно быть они для примера