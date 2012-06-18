Обучение/Консультации по php фреймворку

Добрый день.

Мне требуется учитель с почасовой оплатой по известному php фреймворку.

Больше склоняюсь к Yii, однако рассмотрю ваши предложения (CodeIgniter, Symfony, Kohana и прочее)

Мне нужны консультации т.е. своего рода "пинки" (или же быть помошником, подмастерьем) для быстрого и грамотного усвоения материала.

Обладаю начальными знаниями по ООП в PHP, MySQL и тд. Есть рабочие проекты, разработанные на своем движке (MVC, класс и тд).

Как именно будет проходить обучение (сколько по времени, продолжительности) - я готов подстроиться под Вас! Рассмотрю все варианты.

От себя гарантирую качества достойного ученика. Жду ваших откликов