Описание общей картины работы системы управления сайтом. Команде оптимизаторов требуется свой сайт, а точнее группа сайтов продающих их услуги через различные виды рекламы в интернете. У сайта будет собственная система управления, с админкой, а ...
Обучение/Консультации по php фреймворку
Добрый день.
Мне требуется учитель с почасовой оплатой по известному php фреймворку.
Больше склоняюсь к Yii, однако рассмотрю ваши предложения (CodeIgniter, Symfony, Kohana и прочее)
Мне нужны консультации т.е. своего рода "пинки" (или же быть помошником, подмастерьем) для быстрого и грамотного усвоения материала.
Обладаю начальными знаниями по ООП в PHP, MySQL и тд. Есть рабочие проекты, разработанные на своем движке (MVC, класс и тд).
Как именно будет проходить обучение (сколько по времени, продолжительности) - я готов подстроиться под Вас! Рассмотрю все варианты.
От себя гарантирую качества достойного ученика. Жду ваших откликов
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